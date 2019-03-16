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أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

السبت 16/مارس/2019 - 01:31 ص
حادث المسجد بـ نيوزيلندا
حادث المسجد بـ نيوزيلندا
عبد الخالق صلاح
قال الشيخ مصطفى راشد، مفتي استراليا ونيوزيلندا، إن عدد المسلمين في نيوزيلندا 45 ألف شخص، ومسجد النور لا يصلي فيه سوى 50 شخصًا في صلاة الجمعة، وقتلهم الإرهابي جميعهم.

وأضاف "راشد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء هاتفتني واعتذرت لي ولجميع المسلمين، مؤكدا أن الإرهابي القاتل متخيل إن جميع المسلمين دواعش.

وواصل "راشد" أن التحقيقات ستأخذ مجراها، وسينال القاتل والمشتركين معه العقاب، مضيفا: "كل الناس واقفة في صفنا ومؤيدة موقفنا هنا الناس تحترم عقيدتنا، الجميع هنا بكى على ما حدث منظر بشع، ما حدث حالة فردية ليست ظاهرة في استراليا ونيوزيلندا".
وحذر "راشد" من تقليد العمليات الإرهابية في مساجد أوروبا، متابعا: "داعش وقاتل المسلمين في نيوزيلندا أحقر من بعض".

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