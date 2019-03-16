أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو

أبدى الفنان أمير كرارة، إعجابه بصوت المطرب خالد سليم، قائلا: "والله صوتك حلو ليه مش بتغني".



وأضاف " كرارة" في برنامجه "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي"، موجها حديثه إلى خالد سليم، قائلا:" أنا سامع إن البنات مبهدلاك، وأقصد بناتك".



ورد المطرب خالد سليم، قائلا: "والله مطلعين عيني، ولكن بناتي ومراتي مدلعني بشكل كامل، ومهيئين جو جميل داخل البيت خلاني أحب المنزل بشكل أكبر والبيت مليء بالضحك والحب والدلع".

