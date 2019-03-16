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توك شو

أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 06:16 ص
خالد سليم وإلهام
خالد سليم وإلهام شاهين
هاني حسين
أبدى الفنان أمير كرارة، إعجابه بصوت المطرب خالد سليم، قائلا: "والله صوتك حلو ليه مش بتغني".

وأضاف " كرارة" في برنامجه "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي"، موجها حديثه إلى خالد سليم، قائلا:" أنا سامع إن البنات مبهدلاك، وأقصد بناتك".

ورد المطرب خالد سليم، قائلا: "والله مطلعين عيني، ولكن بناتي ومراتي مدلعني بشكل كامل، ومهيئين جو جميل داخل البيت خلاني أحب المنزل بشكل أكبر والبيت مليء بالضحك والحب والدلع".

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