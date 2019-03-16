أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

تناولت برامج التوك شو، أمس الجمعة، العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



وفيما يلي أبرز الفيديوهات:



مصطفى بكري يكشف دوافع مرتكبي حادث نيوزيلندا الارهابي



قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجرمين الأربعة الذين شنوا الهجوم الارهابي على مسجد نيوزيلندا صباح اليوم، زعموا أنهم يحاربون الغزاة الذين اقتحموا واستوطنوا بلادهم.



وتابع، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الإعلام والسياسة أوصلا الثقافة العنصرية عن طريق شيطنة الإسلام والمسلمين حول العالم، كان دافع هؤلاء المجرمين لارتكاب تلك الجريمة الإرهابية البشعة.



وأضاف الإعلامي، أن ذلك الحادث الإرهابي راح ضحيته ما يقارب ال50 من الشهداء، عوضا عن عدد كبير من الجرحى والمصابين، الذين كان يؤدون صلاة الجمعة.



اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الارهابي



أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي، قتل المسلمين خلال تأديتهم لصلاة الجمعة بدم بارد، حيث رماهم بوابل من الرصاص عدة مرات ليتأكد من قتلهم.



وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن مرتكب الجريمة نشر بيانا على الإنترنت بعد دقائق من ارتكابها، يؤكد أنه عضو في جماعة تهدف لمنع تدفق غزو المسلمين إلي القارة الأوروبية، نظرا لكونهم أكثر تهديدا للمجتمعات الغربية، حيث تصل لحد الإبادة الجماعية للبيض.



وأشار الإعلامي، إلى أن البيان حمل طابعا عنصريا، حيث برر الإرهابي جريمته، أنه نفذها انتقاما لأجداده من المسلمين العرب عبر التاريخ، عوضا عن ضحايا الحوادث الإرهابية بالدول الأوروبية.



لافتا، إلى أن الإرهابي أعلن عن عدم ندمه علي تلك الجريمة، كاشفا عن رغبته في قتل أكبر عدد من المسلمين المهاجرين لبلاده.



صاحب صاحبه.. محمود يهدي صديق عمره 60% من كبده



عرض الإعلامي أحمد فايق؛ تقريرا مصورا عن الصديقان محمود عبد الله؛ وعبد الله أبو المجد؛ الذي تبرع أحدهما للآخر بحوالي 60 % من كبده؛ حيث أصيب عبد الله بمرض في الكبد؛ واضطر لإجراء عملية زرع كبد؛ ولم يجد من يتبرع له إلا صديقه الصدوق.



وقال محمود؛ خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع» المذاع على «دي ام سي»؛ إنه تعرف على صديق عمره في كلية العلوم جامعة الإسكندرية ونما بينهم الحب الوفاء لدرجة أنه قرر أن ينقذ صديقة من الألم وأن يتبرع له بفص كبد.



وأوضح محمود أن والدته اعترضت في البداية لكنه كان مصمما على إنقاذ حياة عبد الله؛ مما جعلها توافق في النهاية وتنجح العملية.



عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه عندما صرح الرئيس السيسي في احتفالية يوم الشهيد، بأنه يخاف على مصر من الداخل اكثر من الخارج كان يعي ما يقوله وكان يعكس بكلمات واضحة المعالم تفيد بأن عمليات جماعات إخوان الشيطان تستهدف إعادة بناء جسور وعلاقات مع الطبقات الشعبية و«الغلابة».



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة":" لابد أن تكون الثقافة الإجتماعية قوية من أجل مواجهة محاولات جماعة الإخوان العودة إلى المجتمع عن طريق الإعتماد على الفقر واستغلال احتياج الفئات الشعبية الفقيرة".



وتابع:" جماعة الإخوان الإرهابية تعمل تحت ستار تقديم الخير للشعب ولكنه يمهد الأرض لتنفيذ مخطط كبير يستهدف تدمير الامة العربية بأسرها والعصا الغليظ الذي يقف في مواجهة تدمير الأمة العربية وهي مصر".



وتابع:" نحن المصريون لن نيأس وسنواجه جماعة الإخوان الإرهابية حتى نثبت إننا المنتصرون دائما".



شيرين رضا تتحدث عن فتاة حبستها أمها في قفص 16 سنة



أكدت الفنانة شيرين رضا، على ضرورة التحدث عن مرض التوحد عبر وسائل الإعلام؛ مطالبة المصريين بالتحدث مع بعضهم عن المرض.



وأضافت خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية منى الشاذلي؛ إنه لا توجد ثقافة لدى الناس عن المرض، لهذا كثيرون يعتقدون أن الطفل ملبوسا، ولا يدركون أنه اضطراب، وأن مخ الأطفال المتوحدين يعمل بطريقة مختلفة، وأنهم أذكياء جدًا.



وأوضحت أنها صادفت ابنة حبسها أهلها في قفص 16 سنة، قائلة: "البنت صعبانة عليا، والأهل صعبانين عليا، فلم يتم توعيتهم".



عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم



قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حادث مسجدي نيوزيلندا الإرهابي، إنه من المتوقع ان يكون بداية إلى سلسال دم في مختلف أنحاء العالم".



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر": الكره يجيب كره والإرهاب يجيب إرهاب والدم بيجيب دم، وعلى العالم التوقف والتعرف على آلية مواجهة الإرهاب الأسود".



وتابع: "تلك العملية الإرهابية لا تختلف عن عملية مسجد الروضة الإرهابية في شمال سيناء، وسنواجه في الأيام القادمة بسلسال دم كبير لأن ما حدث اليوم يفوق أي تخيل إنساني، وما حدث اليوم مجزرة".



إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر



عرضت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مقطع فيديو للحظة إنقاذ طفل سقط من الطابق العاشر بكازاخستان.



وأظهر الفيديو، أن أحدهم تمكن من التقاط الطفل وإنقاذه من الموت المحتم بعد سقوطه من نافذة شقة والديه بالطابق العاشر.



حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري



عرض برنامج "شائعات وحقائق" المذاع علي فضائية "أكسترا نيوز"، تقريرًا حول حذف أربع سلع تموينية خلال الشهر الجاري.



وأكد التقرير، أن مروجي الشائعات يهدفون لإغضاب المواطنين بشكل مستمر حول منظومة الدعم، حيث ادعى البعض حذف الأرز، والزيت والدقيق والصلصة، لذا سارع المجلس الإعلامي للحكومة في نفيها، خلال التقرير الأسبوعي لمجلس الوزراء.



وأشار التقرير، إلي نفي وزارة التموين لتلك الشائعة بشكل قاطع، مؤكدا أنه لم يتم وقف صرف أي من المقررات التموينية، حيث تسير عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها بشكل طبيعي.





