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برلمان

مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 02:21 ص
حملات تجميل
حملات تجميل
ايمن محمد
نظم حزب "مستقبل وطن" برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، تحت إشراف أمانتي العمل الجماهيري والشباب بجنوب سيناء، اليوم حملة نظافة بعدة مناطق مختلفة بالعاصمة، طور سيناء ، ياتي ذلك في إطار الفعاليات والمبادرات، التى يقوم بها الحزب على مستوى الجمهورية.

وقالت أمانة مدينة طور سيناء، إنه تم تنظيف مدخل المدينة، والمنطقة المجاورة والكورنيش، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، برئاسة النشيط المحاسب فوزي همام، وبحضور أمين تنظيم المحافظة ياسر عرفات، وأمين المدينة، مضر عبد السميع وأمين العمل الجماهيري بالمحافظة محمد جبر، ومساعد أمين الأمانة، أحمد الدسوقي، وأمانة العمال، وعبدالله عودة وأعضاء الحزب وبمشاركة اللجنه العليا لمتحدي الإعاقة، برئاسة عبدالوهاب المقاول، ورئيس الاتحاد الوطني للشباب محمد صابر موافي.

وأعرب أمين شباب طور سيناء عبدالله محمود عن سعادته بتنظيم تلك المبادرة بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري.

وأشار إلى استمرار تلك الحملة لثلاث أيام حيث بدأت الحملة يوم أمس، مؤكدا أن الحزب يسعى دائما للتعاون مع الجميع من أجل هدف واحد، ولابد أن الندوة على أن شعار الحزب هو كلنا نعمل من أجل مصر".

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة النظافة والتجميل، التي وضعتها الأمانة العامة المركزية للحزب للقضاء على التلوث وتوفير بيئة صحية تساعد على العمل والإنتاج.

يذكر أن الحزب وضع برنامجا للمشاركة في حملات النظافة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور
مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور
مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور
مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور
مستقبل وطن يطلق حملات لتنظيف وتجميل شوارع طور سيناء.. صور

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