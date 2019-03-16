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أخبار العالم

مادورو: أمريكا دولة إرهابية وترامب مسئول عن أزمة الكهرباء

السبت 16/مارس/2019 - 05:15 ص
مادورو
مادورو
أحمد قاسم
اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة إرهابية، مؤكدًا أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي، جون بولتون، مسئولان عن أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال مادورو في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "الهجوم السيبراني على النظام الكهربائي الفنزويلي بمثابة عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية ضد شعب فنزويلا. وقد هزم شعب فنزويلا هجوم حكومة دونالد ترامب الإرهابي، والآن نحن نستعد للمضي قدمًا".

وأضاف: "مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون كان وراء الهجوم، وقد تم تنفيذه من مدينتي هيوستن وشيكاغو، وقد كان أكبر هجوم عبر الإنترنت تعرف على كوكب الأرض".

وتعرض 23 إقليما من أقاليم فنزويلا لانقطاع إمدادات الطاقة في 7 من الشهر الجاري، وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن حالة الإظلام نجمت عن حادث في محطة" سيمون بوليفار" للطاقة الكهرومائية.

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