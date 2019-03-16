أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

مثل منذ قليل، الإرهابي منفذ الهجوم المأساوي على مسجدين في نيوزيلندا، صباح أمس الجمعة أمام المحكمة بتهمل القتل، وذلك بعدما أعلنت الشرطة أنها وضعته رهن الاحتجاز بدون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدرته الشرطة منذ قليل قوله إنه سيتم توجيه تهم أخرى غير القتل إلى مرتكب الهجوم، برينتون هاريسون، في حين أمرت المحكمة احتجازه حتى الجلسة القادمة في 5 أبريل المقبل.



وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

