ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 01:58 ص
الإرهابي برينتون
الإرهابي برينتون هاريسون
أحمد قاسم
مثل منذ قليل، الإرهابي منفذ الهجوم المأساوي على مسجدين في نيوزيلندا، صباح أمس الجمعة أمام المحكمة بتهمل القتل، وذلك بعدما أعلنت الشرطة أنها وضعته رهن الاحتجاز بدون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدرته الشرطة منذ قليل قوله إنه سيتم توجيه تهم أخرى غير القتل إلى مرتكب الهجوم، برينتون هاريسون، في حين أمرت المحكمة احتجازه حتى الجلسة القادمة في 5 أبريل المقبل.

وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".
أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور
أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور
أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

ترشيحاتنا

مؤشرات شبه نهائية لانتخابات مجلس الصحفيين: فوز ميري وشبانة

فيديو.. تعليق مؤثر من لاعب المنتخب النيوزيلندي على حادث المسجد الارهابي

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

عمرو أديب عن حادث نيوزيلندا الارهابي: بداية سلسال دم في العالم.. فيديو

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا.. اليوم

توقف عن رمي بذرة الأفوكادو.. علاج فعال لهذه الأمراض

بريطاني يدعم المسلمين بعد الحادث الإرهابي بلافتة: صلوا يا أصدقائي سأحميكم

كبار أوروبا يهددون بمقاطعة مونديال الأندية

الإفتاء: الأصل في تعاملات البنوك الحِل ولا علاقة لها بالربا بشرطين

فيديو مؤثر.. طفلة بلا أعين تغني لتهدئ نفسها خلال فحص طبي

أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

من أصول فلسطينية.. حكاية مؤسس مسجد نيوزيلندا ونجله المصابين في الحادث الارهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

مدير سوق السيارات المستعملة: حملة خليها تصدي تسببت في ركود تام.. فيديو
أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو
عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟