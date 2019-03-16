إشارة مستفزة لمرتكب مجزرة نيوزيلندا في أول ظهور له بالمحكمة.. صور

ظهر برينتون هاريسون الإرهابي منفذ الهجوم المأساوي على مسجدين في نيوزلندا، وهو يرتدي بذلة بيضاء، وذلك للمرة الأولى بعد ارتكاب المجزرة من داخل أحد محاكم نيوزيلندا.



وقالت الشرطة، إنها وضعت هاريسون رهن الاحتجاز بدون إمكانية الإفراج عنه بكفالة، إلا أن الإرهابي ظهر وهو يقوم بإشارة مستفزة أمام الكاميرات وهو مقيدًا من قبل الشرطة، حيث أدى علامة الـ"OK" وهي علامة اكتسبت شهرة خلال السنوات الماضية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمها اليمينون العنصريون والنازيون الجدد، للتعبير عن اعتقادهم بأن الأفراد ذو العِرق والأصل الأبيض هم أسياد على كل البشر من الأعراق الأخرى.



وأصدرت الشرطة بيانًا من قليل، قالت فيه إنه سيتم توجيه تهم أخرى غير القتل إلى هاريسون، في حين أمرت المحكمة احتجازه حتى الجلسة القادمة في 5 أبريل المقبل.



وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين.



وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".

