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بين الناس

أهالي محمد نجيب بالمرج يشكون من تراكم القمامة

السبت 16/مارس/2019 - 07:30 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
كريم ناصر
بعث القارئ "محمد شعبان" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار ٱكوام القمامة بمنطقة محمد نجيب بالمرج بمحافظة القاهرة.

وٱوضح "محمد" أن منطقة محمد نجيب عانت من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة الناتجة عن التراكم الدائم لأكوام القمامة بالشارع، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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