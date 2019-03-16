بعد مذبحة نيوزلندا.. هجوم جديد على مصلين في لندن.. فيديو

تداولت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، وذلك بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مجموعة من 3 أشخاص وقفوا أمام المسجد بشارع كانون ستريت، وصرخوا بألفاظ مسيئة للإسلام قبل أن يهاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد بمطرقة على رأسه.



وتلقت بعدها الشرطة بلاغًا بوقوع هجوم، إلا أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الأمن، بينما يظهر في مقطع الفيديو أحدهم وهو يقفز أمام السيارة وهي تتحرك بسرعة عالية.





