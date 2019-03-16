رئيس مستثمري بدر: تنامي فرص العمل بالمنطقة الصناعية في المدينة

قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدينة تشهد تنامي فرص العمل المتاحة نتيجة إقامة توسعات و استثمارات جديدة فى نحو 1000 مصنع بعد طرح الدولة نحو مليون متر مربع مؤخرا للنشاط الصناعى.



وأكد العادلي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " أن المنطقة الصناعية ببدر قوية وجاذبة للاسثتمار حيث تضم حوالى 500 مصنع يعمل بهم نحو 30 الف عامل منوها الى وجود حركة عمرانية كبيرة بالمدنية فى ظل خطة الدولة للتوسع تجاه شرق القاهرة بامتدادتها وصولا الى البحر الاحمر.



وتوقع العادلى، أن تشهد بدر طفرة كبيرة فى تحسين الخدمات و المرافق خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى توفير المواصلات اليها.

