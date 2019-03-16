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بين الناس

أهالي الشارع الجديد يشكون من تراكم أكوام القمامة

السبت 16/مارس/2019 - 10:07 ص
أكوام القمامة
أكوام القمامة
كريم ناصر
بعث القارئ "خليفة حسن" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة الشارع الجديد التابعة لحي شبرا.

وأوضح "خليفة" أن منطقة الشاع الجديد التى تقع بالتحديد آخر كوبرى مسترد تعانى من التراكم الدائم لأكوام القمامة ما يعطل حركة المرور يوميا، مشيرا إلى انه تم إبلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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