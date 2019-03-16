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ثقافة

شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة

السبت 16/مارس/2019 - 03:26 ص
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
علاء المنياوي
تستمر اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي يشهده معبد دندرة لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني،وذلك برعاية د.خالد العناني وزير الآثار واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

ويهدف المؤتمر الي إلقاء الضوء علي أبحاث المتخصصين المصريين والأجانب في معبد ومدينة دندرة,حيث انبثقت فكرة المؤتمر من ورشة العمل التي أجريت في العام السابق، ونظرا للنجاح الذي حظيت به ورشة العمل،فكان من ضمن توصيات الورشة الارتقاء بما يقدم ليكون فعالية دولية على أوسع نطاق بما يخدم مجال العمل الأثري.

وأكد محافظ قنا دعمه الكامل للمؤتمر وامنياته بتكرار ذلك الحدث في نفس موعده،لافتا ان هذه النوعية من المؤتمرات ستساعد في الدعاية السياحية لمحافظة قنا.

وألقي الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق ورئيس المؤتمر كلمة،وألقي الدكتور بيير زنياني كلمة المعهد الفرنسي نيابة عن الدكتور لوران بافييه،وأشاد بجهود المؤتمر والوزارة في عقد هذه المؤتمرات.
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة
شاهد.. 25 صورة من المؤتمر الدولي لمتخصصي العصرين البطلمي والروماني بمعبد دندرة

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