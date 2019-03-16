في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستولجيا

يوافق اليوم 16 مارس ذكرى ميلاد الفنان الراحل كارم محمود، والذي يعد واحدًا من أهم المطربين فى تاريخ الفن المصري وقد ترك العديد من الأغاني العالقة في أذهان المستمعين حتى الآن أبرزها: أمانة عليك ياليل طول، سمرة ياسمرة، على شط بحر الهوى وغيرها.



وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- من مواليد 16 مارس 1922 ، وتعود أصوله لمحافظة البحيرة .



2- حصل على دبلوم من معهد الموسيقى العربية.



3- ساعده مصطفى بك رضا مستشار الإذاعة المصرية على الالتحاق بالإذاعة المصرية ، ليحقق من خلالها نجاحا كبيرا.



4- شارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى.



5- توفي كارم محمود في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز ال72.