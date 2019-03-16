ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستولجيا

السبت 16/مارس/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يوافق اليوم 16 مارس ذكرى ميلاد الفنان الراحل كارم محمود، والذي يعد واحدًا من أهم المطربين فى تاريخ الفن المصري وقد ترك العديد من الأغاني العالقة في أذهان المستمعين حتى الآن أبرزها: أمانة عليك ياليل طول، سمرة ياسمرة، على شط بحر الهوى وغيرها.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- من مواليد 16 مارس 1922 ، وتعود أصوله لمحافظة البحيرة .

2- حصل على دبلوم من معهد الموسيقى العربية.

3- ساعده مصطفى بك رضا مستشار الإذاعة المصرية على الالتحاق بالإذاعة المصرية ، ليحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

4- شارك كارم محمود في بطولة 20 فيلما كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى.

5- توفي كارم محمود في لندن يوم الأحد 15 يناير عام 1995 عن عمر ناهز ال72.

ترشيحاتنا

كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

شاهد.. تسريبات زي أرسنال للموسم القادم مع شركة الملابس الجديدة

اليوم.. الحكم في طعن 169 متهما على إدراجهم بقوائم الإرهاب

بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

هكذا رحب أحد ضحايا مذبحة نيوزيلندا بالسفاح عند دخوله المسجد.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أوقات يومية يستجيب الله فيها الدعاء

اتحاد الجالية المصرية باليونان يدين الحادث الإرهابي بنيوزيلندا

فيديوجراف.. 5 مناطق أكثر رعبًا من مثلث برمودا‎

توقعات الأبراج السبت الموافق 16 مارس.. العقرب يحالفك الحظ في السفر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري
أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو
كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟