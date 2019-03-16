قطار محاكمات اليوم.. 10 أشخاص متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر.. طعن 159 متهما على إدراجهم بقوائم الإرهاب

محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء

إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر بقصر النيل

إعادة محاكمة متهم بـ"خلية دمياط" الإرهابية

محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر

طعن 159 متهما على إدراجهم بقوائم الإرهاب









تنظر عدد من المحاكم اليوم السبت، عددا من القضايا الهامة، فتنظر الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.





كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، قد قضت فى 22 فبراير من عام 2018، بالإعدام شنقا لـ 21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.





ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.





تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم السبت، محاكمة 9 موظفين بحي عابدين بالقاهرة، لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.





وأحال المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، "محمود.ح" 43 سنة مدير الشئون القانونية بحي عابدين بالقاهرة، و"نشأت.ش ومحمد .أ، ومروة .ع، ومحمد .ع، وأحمد .ح، ومصطفي.م"، مهندسين بحي عابدين ووسط، وحدائق القبة، وشرق مدينة نصر"، و"مارجريت .ح"، كبير أخصائيين، و"سمير .م"، مدير شركة لاتهامهم بتزوير، وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.





كشفت تحقيقات النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيًا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد أن تواطأ معه باقي المتهمين، فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.





واستمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفني لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة.





وتنظر الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ثاني جلسات إعادة محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل فى منطقة قصر النيل عام 2013.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين .





كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من التجمهر فى منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامه والخاصة وتعريض حياة المتهمين للخطر.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 10 متهمين كونوا شبكة للاتجار في البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار سعد.





وكان المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار في البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.





وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثاني "نجار" في التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".





ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتي دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما في أرحامهن غير مبالي بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتي دور باقي المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال في أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسي بعرضهن على الرجال من راغبي ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.





وتصدر محكمة النقض، الحكم فى طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.





ونشرت "الوقائع المصرية" في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎





وتنظر محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الثامنة"، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمود الديب ورامه سعيد محمد، وسكرتارية إبراهيم المتولي ومعاذ إبراهيم حامد، محاكمة المتهمين بقتل فني بشركة غاز مصر وسرقة سيارته بطريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة.





تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة السابق، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة شرطة شبراخيت بشأن وفاة محمد نبيل محمد البنا، 37 سنة، فنى بشركة غاز مصر بالإسكندرية ومقيم قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت إثر إصابته طلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.





على الفور تم تشكيل فريق بحث وما تبين من الفحص أنه حال سير المجني عليه بطريق دمنهور شبراخيت ( فرعي ) بسيارته الملاكي ماركة شيفروليه لانوس سوداء اللون استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعديهم عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته والاستيلاء على السيارة المشار إليها وهروبهم بها وما قرره والده نبيل محمد البنا بخروج نجله المذكور فجر ذات اليوم متوجهًا لعمله بالإسكندرية وعلمه بالواقعه ونقله للمستشفى ولم يتهم أحدا بذلك والنشر عن السيارة بأوصافها في حينه والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دمنهور العام.





أسفرت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من "عمرو إ. ع" 35 سنة، عاطل ومقيم شارع الثلج مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، "عبدالجواد م. ع. ع" 36 سنة عاطل ومقيم عزبة فرج واصل مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية "محمد س. ص" 20 سنة، طالب ومقيم شارع الشهيد هشام سرحان - كفر الزيات بمحفظة الغربية.





وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم تنسيقًا وأمن الغربية وفرع الأمن العام، حيث أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول سيارة ملاكى غربيه ماركة مرسيدس خضراء اللون المُستخدمه في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث قاموا بالإعداد مسبقًا لارتكابها وبتاريخ الواقعة توجهوا للطريق المُشار إليه "محل الواقعه" مُستخدمين السيارة المضبوطة "ملك المتهم الأول" وقيامهم باعتراض سيارة المجنى عليه وإخراجه منها، وأضاف المتهم الثانى بإطلاقه عيار من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزته صوب المجنى عليه حال مقاومة الأخير لهم واستيلائهم علي سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول وهروبهم.



