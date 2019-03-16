كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

قال الإعلامي كريم حسن شحاته، أنه انفرد بكواليس تعاقد حسام البدري مع نادي أهلي طرابلس الليبي الأمر الذي عرضه للهجوم فيما بعد.



وتابع كريم حسن شحاته، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال تواجده في تونس في عام 2014 لمتابعة مباراة للأهلي وكان حسام البدري حينها المدير الفني للأهلي وتواجد بجانب رئيس نادي أهلي طرابلس وكشف له أنه أصبح مدير فني للأهلي طرابلس وقام بالتوقيع على العقد.



وكشف كريم حسن شحاته إنه ذكر في اليوم التالي عندما وصل إلى القاهرة أن حسام البدري سيرحل عن صفوف النادي الأهلي خلال أسبوعين رحل البدري إلى أهلي طرابلس وذكر أنه خلال تلك الفترة «اتعمل عليا حفلة وتقطيع غير طبيعي».



