ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 05:26 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي كريم حسن شحاته، أنه انفرد بكواليس تعاقد حسام البدري مع نادي أهلي طرابلس الليبي الأمر الذي عرضه للهجوم فيما بعد.

وتابع كريم حسن شحاته، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال تواجده في تونس في عام 2014 لمتابعة مباراة للأهلي وكان حسام البدري حينها المدير الفني للأهلي وتواجد بجانب رئيس نادي أهلي طرابلس وكشف له أنه أصبح مدير فني للأهلي طرابلس وقام بالتوقيع على العقد.

وكشف كريم حسن شحاته إنه ذكر في اليوم التالي عندما وصل إلى القاهرة أن حسام البدري سيرحل عن صفوف النادي الأهلي خلال أسبوعين رحل البدري إلى أهلي طرابلس وذكر أنه خلال تلك الفترة «اتعمل عليا حفلة وتقطيع غير طبيعي».

ترشيحاتنا

كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

إشارة مستفزة لمرتكب مجزرة نيوزيلندا في أول ظهور له بالمحكمة.. صور

نجيب جبرائيل: حادث نيوزيلندا جرس لأمريكا بأن الدور جاي عليها

بدون الذهاب لـ الجيم.. الحركة بالمنزل تحمي النساء من أمراض القلب

جئنا كأصدقائهم.. مواطنون من العالم يبعثون رسالة طمأنة للمسلمين عقب هجوم نيوزيلندا

السفر إلى الخارج.. لغز في حياة منفذ حادث نيوزيلندا الارهابي

حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

1995 ريالا سعر تذكرة حفل عمرو دياب في السعودية

توقف عن رمي بذرة الأفوكادو.. علاج فعال لهذه الأمراض

فتح صدره أمام الرصاص.. قصة البطل الباكستاني الذي تصدى لسفاح نيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو
كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو
إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟