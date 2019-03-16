ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جلسة منتدى شباب العالم آفاق جديدة WYF Insights في أسوان اليوم

السبت 16/مارس/2019 - 06:31 ص
ملتقي الشباب العربي
ملتقي الشباب العربي والإفريقي
محمد عبد المنعم
يُفتتح اليوم السبت ملتقي الشباب العربي والإفريقي الذي تنطلق فعالياته في مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجلسة افتتاحية بعنوان " منتدى شباب العالم: آفاق جديدة".

وتهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ شهد نجاح كبير في نسختيه الأولي والثانية، وأُقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر ٢٠١٨. وكان المنتدى قد انطلق عام ٢٠١٧ في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع. وقد شهد المنتدى في نسخته الثانية لعام 2018 مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 مارس 2019، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.

تدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. 5 معلومات عن كارم محمود.. نوستولجيا

هل تؤثر قرعة دوري الأبطال على صراع البريميرليج؟

يورو نيوز تبرز مشاركة مصر فى بورصة برلين السياحية ITB

توقعات الأبراج السبت الموافق 16 مارس.. العقرب يحالفك الحظ في السفر

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

تعليق قوي من حازم إمام على أزمة محمد صلاح

بعد مذبحة المسجدين.. إغلاق مستشفى في نيوزيلندا عقب تهديدات بعمل إرهابي

أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو

وليد صلاح الدين يكشف عن حظوظ الأهلي في التأهل بأبطال أفريقيا

اليوم.. سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل بالفيوم

إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الإرهابي.. عمرو أديب: بداية سلسال دم في العالم.. وهذه حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري
أمير كرارة لـ خالد سليم: أنا سامع إن البنات مبهدلاك.. فيديو
كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟