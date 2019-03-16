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شيرين مسلم: مؤتمر تنظيم الشؤون الإدارية والزراعية خاص بمتابعة المحاصيل .. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 04:00 ص
أرض زراعية
أرض زراعية
توك شو
قالت شيرين مسلم، رئيس مؤتمر تنظيم الشؤون الإدارية والزراعية، إن هذا المؤتمر خاص بمتابعة المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية وجميع المنتحات، بداية من تحضيرها وحتى وصولها إلى المستهلك.

وأضافت "مسلم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من سيزرع المليون" المعروض على فضائية "الصحة والجمال"، اليوم الجمعة، أن هذا المؤتمر سيعقد غدا السبت، وسيكون تحت رعاية وزارة الصناعة، ويشارك فيه العديد من مراكز الصناعة من مختلف دول العالم.

وأشارت رئيس مؤتمر تنظيم الشؤون الإدارية والزراعية، إلى أن المؤتمر يشهد حضور ممثلى جامعات مختلفة من داخل مصر وجامعة ميونيخ في ألمانيا وغيرها من الجامعات، وشركات صناعية كبرى.

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