كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو

قال الكابتن كريم شحاتة، إن كثرة تغيير المدربين في الموسم الواحد يؤثر على أداء اللاعبين، خاصة في الفرق الصغيرة.



وأضاف «شحاتة» خلال استضافته مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «كثرة تغيير المدربين مش بيفرق مع اللاعبين لأنهم محترفين وخبرة».



وتابع شحاتة قائلًا: «تغيير المدربين بكثرة يؤثر من حيث تغيير أسلوب اللعب، والمدير الفني لا يحفظ أسلوب اللاعبين، وهذا التغيير يؤثر على الفرق الصغيرة أكثر من الكبيرة».