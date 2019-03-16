ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن غادة نافع

السبت 16/مارس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة غادة نافع بعيد ميلادها، إذ انها من مواليد 16 مارس عام 1965، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- نجلة الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع.

2- دخلت المجال الفنى من خلال أفلام سينمائية تولت والدتها إنتاجها.

3- أكدت ان والدتها كانت تعتمد على الصرامة فى تربيتها.

4- تزوجت مرة واحدة، ولديها ابن واحد فقط يدرس الهندسة فى الجامعة الأمريكية.

5- من أبرز أعمالها عندما يتكلم الصمت، ونسيت أني امرأة، الكومي، والقلب إذا هوى، شخلول، الملك فاروق.

ترشيحاتنا

لو بتركب قطارات الإسماعيلية السويس.. اعرف مواعيدها| خدمات

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

إشارة مستفزة لمرتكب مجزرة نيوزيلندا في أول ظهور له بالمحكمة.. صور

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أوقات يومية يستجيب الله فيها الدعاء

راندا البحيري تتألق بالسوارية في أحدث جلسة تصوير

حكاية البركة التي تحولت لمنتزه بأمر من محمد علي باشا

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

فتح صدره أمام الرصاص.. قصة البطل الباكستاني الذي تصدى لسفاح نيوزيلندا

7 نصائح لتنظيف الأجهزة الكهربائية دون ماء

توقعات الأبراج السبت الموافق 16 مارس.. العقرب يحالفك الحظ في السفر

في عيد ميلاد سيدة أمين الشهيرة بـ حنان شوقي.. 5 معلومات لا تعرفها عنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

فيديو

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟