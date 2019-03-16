في عيد ميلادها.. 5 معلومات لا تعرفها عن غادة نافع

تحتفل اليوم الفنانة غادة نافع بعيد ميلادها، إذ انها من مواليد 16 مارس عام 1965، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:



1- نجلة الفنانة ماجدة والفنان إيهاب نافع.



2- دخلت المجال الفنى من خلال أفلام سينمائية تولت والدتها إنتاجها.



3- أكدت ان والدتها كانت تعتمد على الصرامة فى تربيتها.



4- تزوجت مرة واحدة، ولديها ابن واحد فقط يدرس الهندسة فى الجامعة الأمريكية.



5- من أبرز أعمالها عندما يتكلم الصمت، ونسيت أني امرأة، الكومي، والقلب إذا هوى، شخلول، الملك فاروق.