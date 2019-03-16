الداخلية تستعد لتأمين مباراة الأهلي.. القوات في محيط الاستاد ودوريات على الطرق

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري المقرر لها مساء اليوم، السبت، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقالت مصادر أمنية، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه تم الدفع بتشكيلات من الأمن المركزى فى محيط استاد برج العرب، كما تم تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي، إلى جانب نشر قوات لشرطة المرافق لمنع أي إشغالات.



وأضافت المصادر أنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص جميع المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول الاستاد، بالإضافة إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.



وأكدت أنه تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بجميع الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأي ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شىء يهدد الأمن.