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رياضة

الطيران يفوز على المؤسسة العمالية 3-1 بدورى الكرة النسائية

السبت 16/مارس/2019 - 03:55 ص
الكرة النسائية
الكرة النسائية
أ ش أ
فاز فريق الطيران على مضيفه المؤسسة العمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب المؤسسة بشبرا الخيمة فى الاسبوع ال16 بدورى الكرة النسائية.

وعلى ملعبه بالتجمع الأول فاز وادى دجلة على ضيفه كفر سعد بعشرة أهداف مقابل هدف، كما فاز المعادى على ضيفه صيد المحلة بهدف دون رد وبنفس النتيجة خسر ميت عقبة على ملعبه أمام الترام؛ بينما فاز الأميرية على ضيفه المصرى القاهرى بهدفين مقابل هدف.

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