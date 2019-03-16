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أخبار العالم

مادورو يكلف عسكريين مراقبة البنية التحتية في فنزويلا

السبت 16/مارس/2019 - 07:31 ص
مادورو
مادورو
أحمد قاسم
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة تشكيل لواء عسكري لمراقبة البنية التحتيّة العامّة للمياه والكهرباء، بعد انقطاع التيّار الكهربائي الشامل الذي شهدته البلاد أيّامًا عدّة.

وقال مادورو إنّ الفريق المكلّف ”الدّفاع عن الخدمات الأساسيّة الاستراتيجيّة للدولة“ ستكون مهمّته ضمان أمن البنية التحتيّة ومراقبة صيانة المعدّات.

واتّهم الزعيم الاشتراكي الولايات المتّحدة مجدّدًا بالمسؤولية عن الانقطاع الشامل للكهرباء. وقال إنّ الولايات المتحدة هي مصدر ”الهجمات المتتالية“ ضدّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في البلاد، وإنّ ذلك تمّ ”بقيادة“ جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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