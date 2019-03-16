بعد مذبحة المسجدين.. إغلاق مستشفى في نيوزيلندا عقب تهديدات بعمل إرهابي

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن شرطة نيوزلندا قامت بإغلاق مستشفى هوك باي شمالي البلاد بعد تلقيها بلاغات باستهدافها ضمن عمل إرهابي، وذلك بعد يومٍ واحد من المذبحة المروعة التي وقعت بمدينة كرايست شيرش، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.



وقالت الصحيفة إن قوات الأمن أمرت جميع الموجودين بالمستشفى بما فيهم طاقم الأطباء والممرضين بالبقاء بالداخل وعدم الخروج تحت أي ظرف، وذلك لحين التأكد من سلامة البلاغات المقدمة إليها.



وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا، فيما أعلنت شرطة نيوزلندا احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتورطهم في تنفيذ الهجوم.

