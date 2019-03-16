مصرع اثنين وإصابة ثالث في تصادم على طريق البحر الأحمر

أسفر حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق البحر الأحمر، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بسبب التخطي الخاطئ عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة "محمود. ط. م" 37 عاما سائق ويقيم بندر أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة نصف نقل قيادة" محمد. ش. ق"41 عاما سائق ويقيم دائرة مركز الواسطى ببني سويف.



ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية، "طارق. ل. ا" 31 عاما عامل ويقيم قويسنا المنوفية "مستقلي السيارة الثانية"، وإصابة قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بعظام الجمجمة وغيبوبة، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

