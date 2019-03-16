غرق طالب سقط في نهر النيل بسوهاج

لقي طالب مصرعه غرقا إثر سقوطه في نهر النيل بدائرة مركز ساقلتة بسوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من بغرق شخص بنهر النيل بناحية الجزيرة البيضاء – سفلاق فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "محمد. م. ا" 15 عاما طالب ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.



بسؤال نجل عم والده ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو المذكور علي شاطئ نهر النيل انزلقت قدمه وغرق به ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.



