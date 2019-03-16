أفضلية التاريخ مفتاح الأهلي لقهر شبيبة الساورة والتأهل لربع نهائي أفريقيا.. اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في السادسة من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



ويحتل الأهلي في الوقت الحالي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بسبع نقاط، متساويًا مع فيتا كلوب، ومتفوقًا بنقطة واحدة على سيمبا، فيما يحتل شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط.



حينما يطلق الحكم التونسي صادق السالمي صافرته معلنًا بداية مباراة الأهلي وشبيبة الساورة سيكون أمام لاعبي الأحمر فرصة واحدة مضمونة من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي الفوز.



ويضمن الأهلي التأهل إلى ربع النهائي في حالة الفوز بأي نتيجة وفي هذه الحالة سيضمن أيضًا الحصول على المركز الأول في جدول الترتيب، أما في حالة التعادل سيحتاج إلى تعادل سيمبا مع فيتا كلوب في المباراة التي ستقام في نفس التوقيت.



ويمتلك الأهلي أفضلية تاريخية على الأندية الجزائرية في المواجهات الإفريقية، حيث إنه فاز في 9 مباريات من أصل 20 وتعادل في 6 مباريات وخسر 5، وكانت المباراة الوحيدة التي أقيمت أمام شبيبة الساورة في الجولة الثانية وانتهت بالتعادل 1-1.