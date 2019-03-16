ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الوليلي تقتنص لقب بلاك بول سي آي بي الدولية للإسكواش

السبت 16/مارس/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أسدل الستار على بطولة بلاك بول سي آي بي الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش التي انطلقت يوم ١١ مارس وحتى ١٥ مارس الجاري بمشاركة ٢٤ لاعبة يمثلون قمة سيدات الإسكواش في العالم.

وشهدت البطولة نجاحا لافتا للنظر أشاد به عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش وممثلي منظمة اللاعبين المحترفين واللاعبات المشاركات.

وجاءت مباريات البطولة قوية لرغبة اللاعبات في الفوز بالبطولة التي تعد الأولى لنادي بلاك بول بعد بطولة الرجال التي أقيمت في ديسمبر الماضي وفاز فيها كريم عبد الجواد، وحقق هانيا الحمامي كبرى المفاجآت بالفوز في دور ال١٦ على نور الطيب ثالثة التصنيف العالمي ووصيفة بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في شيكاغو وفزات بها نور الشربيني مطلع مارس الجاري.

وفرض المنطق نفسه في البطولة ببلوغ المصنفين الأولى والثانية رنيم الوليلي ونور الشربيني الدور النهائي بعد تغلبهما على كل من تقابلنا معهما في الأدوار السابقة.

وجاء مواجهتهما قوية مليئة بالندية والاثارة إلى أن نجحت رنيم في فرض كلمتها على المباراة وحسمتها بثلاثة اشواط لشوطين لتحافظ على مكانتها في صدارة لاعبات العالم وتكتب اسمها في سجل بطولة بلاك بول سي آي بي لسيدات الاسكواش

وعقب انتهاء المبارة التي حضرها جمهور كبير من عشاق اللعبة وممارسيها بدأت فقرات حفل الختام التي تضمن عروضا لفريق الجمباز بالنادي وفقرات موسيقية واعقبها تتويج البطلة والوصيفة من قبل المهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول ومحمد رائف العضو المنتدب للنادي ومدير البطولة وأشرف حنفي المدير الفني وسط أجواء من السعادة غمرت الحاضرين يذكر ان قيمة جوائز البطولة بلغت ١٠٧ الف دولار
الوليلي تقتنص لقب بلاك بول سي آي بي الدولية للإسكواش
الوليلي تقتنص لقب بلاك بول سي آي بي الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

حازم إمام: لاسارتي غير شكل الأهلي.. وشبيبة الساورة في المتناول

كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو

قائمة محظورات.. تجنبها عند تنظيف أي جهاز كهربائي

مادورو: أمريكا دولة إرهابية وترامب مسئول عن أزمة الكهرباء

بسبب الظروف المعيشية.. انتحار طفل عمره 12 عاما شنقا بالمنيا

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

علي جمعة يحذر من فعل يعرض صاحبه للعنة المؤمنين وكراهيتهم له

اليوم.. انطلاق أكبر حدث تاريخي على أرض أسوان.. ملتقى الشباب العربى الأفريقي بحضور الرئيس.. صور

فتح صدره أمام الرصاص.. قصة البطل الباكستاني الذي تصدى لسفاح نيوزيلندا

انتخابات الصحفيين.. الأخبار تحصد 3 مقاعد.. ووجهان جديدان بالمجلس

إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

فيديو

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟