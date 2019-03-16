الوليلي تقتنص لقب بلاك بول سي آي بي الدولية للإسكواش

أسدل الستار على بطولة بلاك بول سي آي بي الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش التي انطلقت يوم ١١ مارس وحتى ١٥ مارس الجاري بمشاركة ٢٤ لاعبة يمثلون قمة سيدات الإسكواش في العالم.



وشهدت البطولة نجاحا لافتا للنظر أشاد به عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش وممثلي منظمة اللاعبين المحترفين واللاعبات المشاركات.



وجاءت مباريات البطولة قوية لرغبة اللاعبات في الفوز بالبطولة التي تعد الأولى لنادي بلاك بول بعد بطولة الرجال التي أقيمت في ديسمبر الماضي وفاز فيها كريم عبد الجواد، وحقق هانيا الحمامي كبرى المفاجآت بالفوز في دور ال١٦ على نور الطيب ثالثة التصنيف العالمي ووصيفة بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في شيكاغو وفزات بها نور الشربيني مطلع مارس الجاري.



وفرض المنطق نفسه في البطولة ببلوغ المصنفين الأولى والثانية رنيم الوليلي ونور الشربيني الدور النهائي بعد تغلبهما على كل من تقابلنا معهما في الأدوار السابقة.



وجاء مواجهتهما قوية مليئة بالندية والاثارة إلى أن نجحت رنيم في فرض كلمتها على المباراة وحسمتها بثلاثة اشواط لشوطين لتحافظ على مكانتها في صدارة لاعبات العالم وتكتب اسمها في سجل بطولة بلاك بول سي آي بي لسيدات الاسكواش



وعقب انتهاء المبارة التي حضرها جمهور كبير من عشاق اللعبة وممارسيها بدأت فقرات حفل الختام التي تضمن عروضا لفريق الجمباز بالنادي وفقرات موسيقية واعقبها تتويج البطلة والوصيفة من قبل المهندس أحمد العبد رئيس نادي بلاك بول ومحمد رائف العضو المنتدب للنادي ومدير البطولة وأشرف حنفي المدير الفني وسط أجواء من السعادة غمرت الحاضرين يذكر ان قيمة جوائز البطولة بلغت ١٠٧ الف دولار