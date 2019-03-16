سيمبا التنزاني يستضيف فيتا كلوب الكونغولي بدوري الأبطال.. اليوم

يستضيف فريق الكرة بنادي سيمبا التنزاني منافسه فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت،على الملعب الوطني بالعاصمة دار السلام، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.



ويتصارع الفريقان على حجز بطاقة التأهل الى دور الربع النهائي، حيث يتصدر شبيبة الساورة الجزائري المجموعة الرابعة بثماني نقاط مقابل سبعة للأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع بست نقاط.



وتضع جماهير النادي الأهلى أعينها على هذه المباراة، حيث تتمنى جماهير المارد الأحمر تعادل الفريقين، تحسبا لتعادل المارد الأحمر فى المباراة الأخرى التى تجمعه أمام شبيبة الساورة على ملعب "برج العرب"، فى الجولة الاخيرة.