فرقة روسية تقدم أشهر الباليهات العالمية في 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية

جدير بالذكر أن فرقة "دياجالييف" قدمت العديد من العروض الناجحة في مختلف أنحاء العالم، كما شاركت في مجموعة من المهرجانات المتخصصة بدول فنلندا، وهولندا، وأمريكا، وإسبانيا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.





ويضم ريبرتوار الفرقة 30 عرضا فنيا متكاملا يؤديها عارضون محترفون يتميزون بالتناغم والدقة فى الأداء.

تعاقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مع فرقة الباليه الروسية "دياجالييف"، لإحياء 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية، وذلك أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلين على المسرح الكبير بأوبرا القاهرة ومساء السبت الموافق 23 مارس الجاري على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات وثنائيات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية من بينها:(بحيرة البجع ، الجمال النائم ، كسارة البندق ، القرصان ودون كيشوت) إلى جانب مجموعة من مشاهد الباليه الروسي الحديث.