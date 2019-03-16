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أخبار العالم

سفاح مسجدي نيوزيلندا: أتطلع لجائزة نوبل للسلام تكريما على نضالي

السبت 16/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
قال سفاح مسجدي مدينة كرايست تشيرش شرقي نيوزيلندا في بيان نشره على الإنترنت قبل هجومه، إنه قد يتم منحه جائزة نوبل للسلام بعد حين، تكريما له على "نضاله وقضيته العادلة".

وكتب السفاح رينتون تارانت في بيانه الذي دونه في 73 صفحة تحت عنوان The Great Replacement، ونشره في "فيس بوك": "لا أتوقع إطلاق سراحي فقط، وإنما أتوقع منحي جائزة نوبل للسلام، ففي نهاية المطاف تم منح هذه الجائزة للإرهابي نيلسون مانديلا بمجرد أن حقق شعبه النصر وتولى السلطة، أتوقع أن يتم إطلاق سراحي خلال 27 عاما من سجني، وهو نفس عدد السنوات التي قضاها مانديلا وراء القضبان لنفس الجريمة".

جدير بالذكر أن نيلسون مانديلا زعيم أفريقي ناضل لسنين دفاعا عن مبادئه وقيمه وحقوق شعبه المضطهد في جنوب أفريقيا، وأصبح أيقونة للنضال في العالم، بعد انتقال السلطة في بريتوريا العنصرية للسكان الأصليين من السود، وتحرير مانديلا من أسره.

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