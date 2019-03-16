عناوين الصحف المصرية تبرز تفقد الرئيس السيسي لتوشكى وافتتاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان وانتخابات الصحفيين

"الأهرام"

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن الرئيس أشاد بالجهود المبذولة من القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة توشكى، مؤكدًا أن الشعب ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التى تصب فى مصلحة إنجاز هذه المشروعات العملاقة وفقًا للجدول الزمنى المقرر.







وأشار الرئيس إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.

"الجمهورية"

وأكد وزير النقل في حواره مع المواطنين أنه سيواصل جولاته بجميع المحطات على مستوى المحافظات لمتابعة انتظام المواعيد، خاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة.





"أخبار اليوم"

استعرضت الصحف المصرية اليوم، السبت، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات التنمية بمنطقة توشكى فجر وافتتاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي.ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الاستعدادات في مدينة أسوان انتهت لانطلاق ملتقى الشباب العربي ــ الأفريقي اليوم، على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأنه من المقرر أن تستهل فعاليات الملتقى اليوم باحتفالية كبيرة بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.وقالت إن الجلسات النقاشية وورش العمل تبدأ فى اليوم الثانى للملتقي، غدا، بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان "آفاق جديدة"، تليها جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية".وذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد فجر أمس عددا من المشروعات التنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مزارع التمور والقمح والعنب، ومزارع الأغنام، حيث اطلع على الموقف التنفيذى لتلك المشروعات وتطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ.وفي شأن آخر، ذكرت "الأهرام" أن الصحفيين أدلوا بأصواتهم أمس لانتخاب نقيب لمدة عامين و6 أعضاء يمثلون نصف أعضاء مجلس النقابة وفقًا لقاعدة التجديد لنصف أعضاء المجلس فى مثل هذه الانتخابات.وأضافت أنه تنافس على منصب النقيب 11 مرشحًا أبرزهم : ضياء رشوان من الأهرام، ورفعت رشاد من الأخبار. وفى الوقت نفسه، بدا صراع حسم مقاعد فوق السن ــ فوق 15 عامًا من العضوية ــ الأكثر حدة رغم قلة عدد المتنافسين عليها، والحال مماثل تحت السن ، ووفقًا لقانون النقابة، فإنه سيتم اختيار الأعضاء الستة الأعلى حصولًا على أصوات على أن يكون من بينهم ما لا يقل عن 3 أعضاء تحت السن.وفي الشأن الدولي ، ذكرت "الأهرام" أن جيش الاحتلال قصف فجر أمس قطاع غزة بكثافة، ردًا على ما تقول إسرائيل إنه إطلاق صواريخ محلية الصنع باتجاه منطقة "غوش دان" قرب تل أبيب دون إصابات أو أضرار. وشن الجيش الإسرائيلى غارات على عشرات المواقع التابعة لحركة «حماس»، ويأتى هذا التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى مرحلة عالية المخاطر، إذ لايزال وقف إطلاق النار بين الطرفين هشًا، فى وقت وصلت فيه الحملة الانتخابية فى إسرائيل إلى أوجها.من جانبها ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا أمس فى الحادث الإرهابى الغادر الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا.ونقلت عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس أدان بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الأثم الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين فى بيوت الله فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة فى ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكرى وبذلك الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمى والتسامح وقبول الآخر.وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مشيدا بتلك الخطوة الهامة لإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الخشب mdf والتخلص الآمن من مخلفات النخيل وفقا لمعايير الجودة العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل، خاصة فى ظل التوسعات المنتظرة فى زراعة النخيل بمحافظة الوادى الجديد.وأضافت الصحيفة أن الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، ناقشوا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030، تم استعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتوافرة بالشركات والوحدات لوزارة الإنتاج الحربى وموقف تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها فى المحافظتين.وأشارت إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد اكتمال البنية التحتية للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع رقمي بتعامل دون تداول لأوراق النقد من خلال ميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل وتحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الذى ينضم بتلك الخطوة لأكبر اقتصادات العالم.ولفتت إلى أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصل أمس، الجمعة، إلى محطة قطارات المنصورة الرئيسية خلال رحلة استغرقت ساعتين مستقلا القطار رقم 965 إكسبريس المتوجه من محطة مصر إلى مدينة المنصورة.وقالت إنه خلال رحلة الوزير دار حوار بينه وبين مستقلى القطار مستمعا لشكواهم واقتراحاتهم والتي من أهمها تأخر المواعيد وتدني خدمات الدرجة المميزة والثالثة.وفي الشأن الدولي ، ذكرت "الجمهورية" أن الاحتلال الاسرائيلي استهدف 100 هدف تابع لحركة حماس فى قطاع غزة عقب اطلاق صاروخين من داخل القطاع باتجاه تل أبيب، مشيرة إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مواطنة فلسطينية وزوجها بجروح جراء سقوط صاروخ بجانب منزلهما فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.بدورها، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم ملتقى الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان، وتبدأ فعاليات الملتقي باحتفالية كبري بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.وأضافت الصحيفة أنه تنطلق غدا جلسات وورش عمل الملتقى بجلسة تحت عنوان "منتدي شباب العالم.. آفاق جديدة"‬. تهدف إلى تسليط الضوء على منتدي شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدي، تعقبها جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأخرى لبحث "‬أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة".وأشارت إلى أن الملتقى يعد إحدى فعاليات منصات منتدى شباب العالم وتدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة للنقاش ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام، ويأتي الملتقي تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ.وقالت "أخبار اليوم" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ مشروعات مزرعة توشكي، مؤكدًا أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير لهذه الجهود التي تصب في مصلحة إنجاز تلك المشروعات العملاقة وفقًا للجدول الزمني المقرر، منوهًا بالانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.وأضافت أن ذلك جاء خلال الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر أمس لعدد من المشروعات التنموية بمنطقة توشكي، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلًا عن مزارع الأغنام، حيث اطلع علي الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن 49 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات في هجومين استهدفا مصلين في مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.وأضافت الصحيفة أن الشرطة النيوزيلندية ذكرت أن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي"‬.وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، أن القتلى سقطوا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود.