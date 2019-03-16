إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة

أصيب شقيقين "برش خرطوش بالبطن" أثر وقوع مشاجرة بين طرفين بقرية غربال بمركز دمنهور، بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجره بقرية غربال بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: محمد .ع.ا 38 سنة سائق مصاب "رش خرطوش البطن" وتوفى شقيقه محمود 30 سنة عامل مصاب "برش خرطوش البطن" ولا يمكن استجوابه.



طرف ثاني: علاء .س.س. 50 سنة عامل، نجله أحمد 23 سنة عامل، وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة قام على أثرها الثانى من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول والتى أودت بحياة الأول وإصابة الثانى.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط فردى الطرف الثاني وبحوزة المتهم الثاني السلاح المُستخدم "بندقية خرطوش عيار 12 مم متعددة الطلقات، 4 طلقات من ذات العيار "كما عُثر بمحل الواقعة على 3 فوارغ طلقات من ذات العيار تم التحفظ عليهم.



وبمواجهة الطرف الثاني اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

