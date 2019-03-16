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اقتصاد

لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات تواصل بعثاتها الخارجية إلى دول القارة

السبت 16/مارس/2019 - 10:05 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
واصلت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور شريف الجبلي وعضوية هشام ابو العز، عضو مجلس إدارة الاتحاد واحمد جابر رئيس غرفة الطباعة وخالد ابراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد بعثاتها الخارجية إلى أفريقيا، حيث بدأت اللجنة أولى بعثاتها لهذا العام بجنوب أفريقيا واشترك بالبعثة مجموعة من الشركات رفيعة المستوى.

ونظمت اللجنة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا المنتدى الاقتصادي الأول بجنوب أفريقيا بحضور شريف عيسى سفير مصر بجنوب أفريقيا ومسو كسلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلي من هيئة الاستثمار وهيئة تنمية التجارة الجنوب أفريقية وأكثر من ٢٥٠ شركة جنوب أفريقية بحث خلالها الجانبين الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا الدولتين وكيفية التعاون الاقتصادي بينهما.

ودعا الجبلي في كلمته الشركات الجنوب أفريقية للاستثمار في مصر خاصة بعد المشروعات العملاقة والاستثمارات الضخمة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة مثل مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا الإصلاح التشريعي الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة على رأسها قانون الاستثمار الجديد.

ورحب الجانب الجنوب أفريقي بالوفد المصري المشارك بالبعثة واختتمت البعثة أعمال اليوم الأول للقاءات عمل ثنائية بين الطرفين.

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