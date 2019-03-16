وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى التوظيفى اليوم بالفيوم

يستقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم بديوان عام المحافظة، ليقومان بتسليم شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالديوان.



ثم يلتقيان برؤساء اللجان النقابية العمالية بالمحافظة، ثم يشهدان ملتقى التوظيف بنادي قارون الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بالفيوم برعاية المهندس عبد القادر الجارحى الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم.



ويعقب ذلك الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالفيوم برعاية المحاسبة ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة بالفيوم، كما يتم زيارة شركة للأملاح بشكشوك، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

