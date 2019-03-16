ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إثيوبيا

السبت 16/مارس/2019 - 10:21 ص
ترامب وآبي أحمد
ترامب وآبي أحمد
عرفة البنداري
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه أجرى مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مكالمة هاتفية، حول الحادث الذي وقع في إثيوبيا مؤخرا.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، إلى أن الزعيمين أعربا عن تعازيهما لأفراد وعائلات كلا البلدين الذين فقدوا أرواحهم في حادث طائرة بوينج 337.

وأشاد الرئيس ترامب بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها مؤسسة قوية وأكد تقديم الدعم الفني عند الحاجة، وعبر ترامب عن دعمه للإصلاحات الشاملة التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.

وتعهد القادة بتعزيز العلاقات الدبلوماسية القائمة منذ فترة طويلة بين بلديهما.

ترشيحاتنا

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو

مادورو: أمريكا دولة إرهابية وترامب مسئول عن أزمة الكهرباء

الأرصاد تحذر من العواصف الترابية والرياح ..فيديو

ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب

اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إثيوبيا

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

الأزهر: يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور بـ3 شروط

علي جمعة يوصي بترديد 10 كلمات عند رؤية من يرتكب ذنبا أو معصية

إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

شاهدت والدتها عارية في أحضان عشيقها.. طفلة تدفع حياتها ثمنا للجنس الحرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فرقة روك امريكية تحى حفلا تحت سفح الأهرامات.. فيديو وصور

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

فيديو

دبلوماسي: هدف ملتقى الشباب العربي الأفريقي الاستثمار في المستقبل.. فيديو
هبة البشبيشي: ملتقى الشباب العربي الإفريقي يعد التجربة الأولى في القارة ..فيديو
ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب
المرور: هدوء في الحركة على معظم المحاور والميادين الرئيسية
وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟