اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إثيوبيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه أجرى مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مكالمة هاتفية، حول الحادث الذي وقع في إثيوبيا مؤخرا.





وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، إلى أن الزعيمين أعربا عن تعازيهما لأفراد وعائلات كلا البلدين الذين فقدوا أرواحهم في حادث طائرة بوينج 337.





وأشاد الرئيس ترامب بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها مؤسسة قوية وأكد تقديم الدعم الفني عند الحاجة، وعبر ترامب عن دعمه للإصلاحات الشاملة التي حدثت في إثيوبيا خلال الأشهر الماضية.



