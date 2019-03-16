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حوادث

ضبط 6 من حائزي الأسلحة النارية في حملة بالفيوم

السبت 16/مارس/2019 - 10:40 ص
اسلحة نارية
اسلحة نارية
الفيوم - نبيل أبو السعود
شنّت الأجهزة الأمنية في الفيوم، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير الأمن، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون، والعناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص بدوائر المحافظة.

وتمكنت الحملة برئاسة العميد هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم من ضبط 6 من حائزي الأسلحة النارية وهم "عبد التواب م م ح" (31 سنة ـ عامل)، والسابق اتهامه في قضية" مخدرات"وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16)، وضبط "محمود ع م ج" (43 سنة ـ عامل ـ بندر طامية) والسابق اتهامه في 5 قضايا " سلاح ـ مخدرات) وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار) وتحرر المحضر رقم 1167 / 2019 إداري مركز شرطة طامية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "أحمد س ه ع" (33 سنة، عامل) والسابق أتهامه في 3 قضية منها " سلاح ـ مخدرات ـ ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16)، وضبط "محمد ق س م" ( 25 سنه ـ عامل ـ)، والسابق اتهامه في سرقة وسائل نقل ، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16).

كما ضبطت الحملة (فرد خرطوش عيار 16) بحوزة "محمد ص" (26 سنة ـ عامل)، مركز شرطة يوسف الصديق، وضبط (فرد خرطوش عيار16 بحوزة "محمود م ع ع" (29 سنة ـ حلاق)، وجار عرضهم جميعا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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