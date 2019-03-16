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مرأة

9 أشياء تحدث لجسمك عند تناول الزبادي

السبت 16/مارس/2019 - 01:29 م
الزبادي
الزبادي
هاجر هانئ
الزبادي أحد الأطعمة التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص، فهو يتمتع بمذاق مختلف ويتميز باحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان.

قدم الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول الزبادي باستمرار وتتمثل في:

- ينشط الجهاز الهضمي، وذلك نظرا لاحتوائه على نسبةٍ عالية من المواد الإصطناعية التي تتحول إلى سمومٍ في الجسم.

- يعالج مشاكل الهضم المزعجة والمؤلمة.

- يساعد على خسارة الوزن، فعندما ينشط الجهاز الهضمي، يحرق الدهون والسعرات الحرارية بشكلٍ أفضل مما يساعد على خسارة الوزن.

- يحتوي على البكتيريا الطبيعية والصحية التي تساهم في التخلص من الدهون المتراكمة.

- يحتوي الزبادي على عناصر غذائية متعددة تقوي جهاز المناعة وتبعد عنك الكثير من الأمراض الشائعة.

- تساعد البكتيريا الموجودة في الزبادي على معالجة الإسهال وتنظيف الأمعاء من الجراثيم وتخفيف من خطر الإصابة بالتهاب الأمعاء.

- يعالج الالتهابات المهبلية الفطرية وتبدأ هذه الالتهابات نتيجة خللٍ في التوازن بين البكتيريا الجيدة والبكتيريا المضرة في المهبل.

- يقوي العظام والأسنان، لأنه يحتوي الزبادي على نسبةٍ عالية من الكالسيوم الأساسي لعظام وأسنانٍ قوية.

- يساعد على تخفيض ضغط الدم المرتفع ويحارب الكوليسترول السيئ، ما يحمي القلب من الأمراض والجلطات.

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