الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية غدا.. والطقس دافئ على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :( القاهرة 22/12، الإسكندرية 20/12، بورسعيد 19/13، رفح 18/12، كاترين 16/5، شرم الشيخ 23/16، بني سويف 22/11، الأقصر 24/11، الوادي الجديد 24/13، حلايب 24/17).