الصدأ الأصفر خطر يهدد محصول القمح بالإسماعيلية

يعتبر مرض الصدأ الأصفر أحد الأمراض المزعجة، التي تصيب محصول القمح وتهدد زراعات القمح بالإسماعيلية، ويسبب معاناة كبيرة للعديد من المزارعين.





يقول المهندس محمد حسين خبير زراعي، أن الصدأ مرض يصيب القمح ويناسب المرض درجات حرارة منخفضة (6- 12 5م ليلًا، 12- 18 5م نهارًا والرطوبة المرتفعة، مع وجود فرق كبير بين درجتي الحرارة ليلًا ونهارًا يؤدى فى حالة عدم مكافحته الى جعل الدقيق داخل الحبة الى صداء ولكن فى حالة اكتشافه يتم العلاج بسهولة جدا بالرش بمبيد سومى ايت بمعدل 35سم لكل /100 لتر ميه بمتور 300 لتر والبشبور يكون شممسية بيخف تانى او تالت يوم حسب كفاءة الرش والمبيدوفي سبيل مواجهة المرض.





وقررت زراعة الإسماعيلية تشكيل لجان للمرور على زراعات القمح في اكتشاف مرض الصدأ الأصفر.





ويطالب سمير عبد العال، مزارع، الزراعة بتوفير المبيدات باسعار مدعمة، لرش بؤر الإصابة، مؤكدا أن المبيدات بالأسواق عديمة الفائدة.





المزارع سالم عمار يمتلك 4 أفدنة قمح، واكتشف إصابة المحصول بالصدأ وتمكنت إدارة المكافحة بزراعة القنطرة غرب، من علاجه في وقت مبكر.





أصدر الدكتور السيد خليل مبارك ، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية قرارا بتشكيل لجنة من المديرية برئاسة المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة للمرور على زراعات القمح بصورة يومية وبالمرور على زراعات القمح بناحية مركز القنطرة غرب.





وتم اكتشاف الإصابة بالصدأ الأصفر فى بدايتها بزمام جمعية البحيرة لمساحة 8 أفدنة و12 قيراطا وذلك من خلال المرور الميدانى لمهندسي المكافحة .





كما وجه وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعلاج فورا باستخدام مبيد تلت 100بمعدل25سم لكل100لتر ماء والموصى به في التعامل مع هذه الحالة، حيث تم التنسيق الفوري بين إدارتي القنطرة غرب والمكافحة وكذلك شئون التعاون الزراعي بالاسماعيلية لتوفير المبيد اللازم.





وتم التحرك السريع وتوجهت الجنة وذلك للإشراف على عملية معاملة المساحة المصابة بالمبيد والتأكد من سلامة عملية الرش والعلاج، والاصابات طفيفة وتم التعامل مع الحقول المصابة بسرعة وكذلك بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بتكثيف المرور على زراعات القمح واكتشافات اصابات وسرعة المكافحة بعد سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتم الإرشاد وإعطاء التوصيات اللازمة لإنتاج غذاء صحى وامن والحالة العامة جيدة جدا والاصابات محدودة وتم التعامل معها بنجاح.





قال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة اليوم إن مرض الصدأ الأصفر أو ما يسمى بالصدأ المخطط في محصول القمح وهو أخطر الأصداء التى تظهر أعراضه خلال شهرى فبراير ومارس على شكل بقع صفراء منفصلة لها مظهر مسحوق مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة ومتوازية وتظهر الإصابة على الأوراق و الأغماد والقنابع على السنابل وفي نهاية الموسم يتحول الى اللون الاصفر إلى اللون الأسود اللامع وللتميز هذا النوع من الأصداء يظهر علي شكل مسحوق اصفر علي اصابع اليد وحذر المزارعين من هذا المرض الذي يسبب فقد كامل للمحصول.





ويناسب المرض درجات حرارة منخفضة (6- 12 5م ليلًا، 12- 18 5م نهارًا) والرطوبة المرتفعة، مع وجود فرق كبير بين درجتي الحرارة ليلًا ونهارًا.





وتم التنبيه بحث الزراع بالاهتمام بالفحص الدورى على زراعات القمح بالعين المجردة للاكتشاف المبكر لأى إصابة - والتبليغ فورًا عن أى إصابة فى حال وجودها لاقدر الله من خلال المختصين بالوحدة الزراعية .. كما تم التنبيه بضرورة إجراء المكافحة الكيميائية عند ظهور الإصابة وذلك بالمعاملة الفورية منعًا لإنتشار المرض بأحد المبيدات الموصى بها طبقًا لبرنامج التوصيات بوزارة الزراعة.





ويقول مهندس محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بمركز القنطرة شرق، تم التوصية بالرش بواسطة سومى ايت بمعدل 35سم لكل 100لتر ماء او تلت 100بمعدل25سم لكل100لتر ماء او سابرول ،او ، فنجشو او إحدى المركبات المتوفرة لعلاج الأصداء الموصى بها من قبل وزارة الزراعةور طبيعيه للصدأ الأصفر .



