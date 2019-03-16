تنفيذ 1126 حكما قضائيا وتحرير 254 مخالفة مرورية بحملة انضباطية بالبحيرة

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، حملة انضباطية مكبرة للقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، بتوجيهات اللواء محمد أنور هندي مدير مدير مباحث المديرية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 1126 حكما قضائيا وضبط 2792 غرامة جزئية مستأنفة، كما تمكنت ادارة مرور البحيرة من تحرير 254 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة دون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه المعاكس".



وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

