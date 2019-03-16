ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

السبت 16/مارس/2019 - 11:57 ص
أمل كلونى
أمل كلونى
هاجر هانئ
خطفت المحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جورج كلونى، الأنظار بإطلالتها الراقية، وذلك خلال حضورها Post Code Lottery الخيري في إسكتلندا.

وأطلت المحامية أمل كلوني، خلال الحفل بإطلالة عصرية من توقيع ستيلا مكارتني، إذ ارتدت جمبسوت باللون الكحلي تميز بصيحة الكتف الواحد، كما اتسم التصميم بأنه فضفاض من الجزء الأسفل وبحزام أسود عريض حول منطقة الخصر، وبلغ ثمن التصميم 2.692 دولار أمريكي، ونسقت معه كلاتش بنقوشات التايجر وحذاء كحلي أنيق بكعب عالٍ من Louboutin ويبلغ ثمنه نحو 695 دولارا أمريكيا.

واعتمدت زوجة النجم العالمي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على طلاء شفتاه باللون الأحمر الهادئ.
أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته
أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته
أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته
أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

ترشيحاتنا

ذهبت لتطمئن على زوجها.. فقتلها إرهابي نيوزيلندا وقفز الزوج من النافذة

شاهد.. سفاح نيوزيلندا فى المحكمة بتهمة القتل

تفاصيل 89 دقيقة في حادث نيوزيلندا الإرهابي

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

مفتي الجمهورية السابق: ترديد هذا الذكر 3 مرات يغفر ذنوب يوم وليلة

اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إثيوبيا

مواعيد مباريات اليوم السبت 16 -3- 2019 والقنوات الناقلة

البحوث الإسلامية تكشف عن 6 أوقات يومية يستجيب الله فيها الدعاء

الأرض الطيبة تستضيف الشباب العربى والإفريقي.. الدفع برجال العمليات الخاصة لتأمين المنتدى.. ووزير الداخلية يفاجئ القوات بأسوان

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فيديو

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا
تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو
وزيرة الثقافة تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالسوشيال ميديا
لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين
أحمد حجاج: أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي يدرسون بالجامعات المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟