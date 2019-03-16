أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

خطفت المحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جورج كلونى، الأنظار بإطلالتها الراقية، وذلك خلال حضورها Post Code Lottery الخيري في إسكتلندا.



وأطلت المحامية أمل كلوني، خلال الحفل بإطلالة عصرية من توقيع ستيلا مكارتني، إذ ارتدت جمبسوت باللون الكحلي تميز بصيحة الكتف الواحد، كما اتسم التصميم بأنه فضفاض من الجزء الأسفل وبحزام أسود عريض حول منطقة الخصر، وبلغ ثمن التصميم 2.692 دولار أمريكي، ونسقت معه كلاتش بنقوشات التايجر وحذاء كحلي أنيق بكعب عالٍ من Louboutin ويبلغ ثمنه نحو 695 دولارا أمريكيا.



واعتمدت زوجة النجم العالمي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على طلاء شفتاه باللون الأحمر الهادئ.

