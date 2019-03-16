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أخبار البلد

سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 10:31 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة في الفيوم
هيثم سعد الدين
استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم صباح اليوم السبت، وزير القوى العاملة محمد سعفان فى مكتبة بديوان عام المحافظة.

وتأتي زيارة الوزير للمحافظة في إطار زياراته الميدانية لمحافظات الصعيد،حيث زار محافظات أسوان وقنا والأقصر ، وأسيوط والمنيا، وبني سويف فضلا عن الإسماعيلية والمنوفية، والفيوم يزورها اليوم ، حيث من المقرر أن تتضمن العديد من الأنشطة من بينها، افتتاح ملتقي توظيف يوفر 7850 فرصة عمل،في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة وقياداتها بالمحافظة.

وطلب الوزير من مدير المديرية متابعة نتائج الملتقي خلال الشهور الثلاثة الأولي والتعيينات التي تتم اولا بأول واستمارة (1) تأمينات لمعرفة مدي الفرص التي تم شغلها، وإعادة طرح فرص العمل المتبقية من خلال المديرية .

ومن المقرر أن يعقد الوزير خلال زيارته لمحافظ الفيوم لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد عزوز، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يواجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

كما من المقرر أن يقوم وزير القوي العاملة بزيارة لإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة للتعرف عن قرب عن أحوال العمال المالية والاجتماعية ، والتعرف من الإدارة علي معدلات الإنتاج، ومدي التقدم الذي أحرزته من إنتاج والمشاكل والمعوقات التي تواجهها للعمل علي حلها لدفع عجلة الإنتاج للوصول إلي مستوي متميز من النوعية والجودة في العمل، مما يسهم في دفع مسيرة التنمية والتطور.
سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور
سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور
سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور
سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور
سعفان يزور محافظة الفيوم ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 7850 فرصة عمل.. صور

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