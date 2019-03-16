بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه نقدم لكم البث المباشر، لمباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، والتي ستنطلق في تمام العاشرة مساءً، اليوم السبت، على ملعب "مولينو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويتطلع مان يونايتد في مواجهة اليوم، لافتراس الذئاب، من أجل الحفاظ على آماله في التتويج بالبطولات المتاحة له هذا الموسم، حيث يأمل في اقتناص لقبي كأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور ربع النهائي.



وكان اليونايتد تأهل إلى دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما حقق الفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة، بينما تأهل ولفرهامبتون بعد تغلبه على بريستول سيتي بهدف دون رد.



ويفتقد الشياطين الحُمر في مواجهة اليوم، لخدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، حيث يعاني من إصابة في قدمه، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي اليوم.



ويلتقي اليوم أيضًا، واتفورد مع كريستال بالاس، وسوانزي سيتي مع مانشستر سيتي، ضمن منافسات البطولة ذاتها.





























