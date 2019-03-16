ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر يشهد منافسات قوية في يومه الثاني‎..صور

السبت 16/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
محمد شحتة
في إطار الأولمبياد الأول لشباب جامعات أفريقيا، والذي تحتضنه وتنظمه جامعة الأزهر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يطلق فعالياته أمس فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الذى أعطى إشارة البدء بمقر الجهاز الرياضي للقوات المسلحة، تم اليوم إقامة عدد من المباريات بين الفرق المتنافسة.

وأقيمت اليوم في صالة جهاز الرياضة العسكري أربع مباريات في كرة السلة، المباراة الأولى (بنات)، وجرت بين منتخب الشباب ومنتخب الجامعة، وفاز بها "منتخب مصر للبنات". 

وجرت المباراة الثانية (بنين)، وكانت بين منتخب جامعة أسوان ومنتخب جامعة الأزهر، وفاز بها "منتخب أسوان"، والمباراة الثالثة (بنين) وكانت بين منتخب الكاميرون ومنتخب مدينة البعوث الإسلامية وفاز بها "منتخب الكاميرون".

واختتمت منافسات اليوم بالمباراة الرابعة (بنين) والتي جرت بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدينة البعوث وفاز بها "منتخب نيجيريا".

ترشيحاتنا

لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب تضامنا مع ذوي ضحايا الهجوم الإرهابي

لو عايز تفتح حساب بنكي.. تعرف على التسهيلات التي يقدمها بنك فيصل الإسلامى

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

قائمة محظورات.. تجنبها عند تنظيف أي جهاز كهربائي

شاهد.. سفاح نيوزيلندا فى المحكمة بتهمة القتل

وزارة الهجرة تؤكد استشهاد 3 مصريين في مذبحة نيوزيلندا.. فيديو

ضياء رشوان يوجه رسالة للصحفيين بعد فوزه بمنصب النقيب

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري والقنوات الناقلة

مادورو: أمريكا دولة إرهابية وترامب مسئول عن أزمة الكهرباء

مدرب الأهلي: قادرون على التأهل أمام الساورة رغم صعوبة المباراة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فيديو

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا
تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو
وزيرة الثقافة تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالسوشيال ميديا
لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين
أحمد حجاج: أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي يدرسون بالجامعات المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟