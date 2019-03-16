أولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر يشهد منافسات قوية في يومه الثاني‎..صور

في إطار الأولمبياد الأول لشباب جامعات أفريقيا، والذي تحتضنه وتنظمه جامعة الأزهر، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يطلق فعالياته أمس فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الذى أعطى إشارة البدء بمقر الجهاز الرياضي للقوات المسلحة، تم اليوم إقامة عدد من المباريات بين الفرق المتنافسة.





وأقيمت اليوم في صالة جهاز الرياضة العسكري أربع مباريات في كرة السلة، المباراة الأولى (بنات)، وجرت بين منتخب الشباب ومنتخب الجامعة، وفاز بها "منتخب مصر للبنات".





وجرت المباراة الثانية (بنين)، وكانت بين منتخب جامعة أسوان ومنتخب جامعة الأزهر، وفاز بها "منتخب أسوان"، والمباراة الثالثة (بنين) وكانت بين منتخب الكاميرون ومنتخب مدينة البعوث الإسلامية وفاز بها "منتخب الكاميرون".



