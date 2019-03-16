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تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 11:55 ص
تأبين ضحايا الحادث
تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا
كـريـم الخـطيب
أقام عدد من المدن بنيوزيلندا حفلا لتأبين ضحايا الحادث الإرهابي الذين سقطوا في الأمس في مسجدي، حيث شارك عدد من أصحاب الديانات المختلفة في تأبين الضحايا.

بدأت نيوزيلندا اليوم السبت دفن قتلاها بعد يوم من مقتل 49 مصليا وإصابة 42 فى عمل إرهابى على يد مسلح هاجم مسجدين أمس الجمعة.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، كشفت مساء أمس الجمعة، أن مرتكب الهجوم لم تكن له سوابق جنائية ولم يتم تصنيفه، مضيفا أنه حصل على رخصة لحمل السلاح من الفئة "أ" خولته شراء أدوات جريمته.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا القيام بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد بنيوزيلندا، مشددة على أن بلادها ستغير قوانين شراء وحيازة الأسلحة النارية.

شهدت مدينة كرايست تشيرش هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا، فيما أعلنت شرطة نيوزلندا احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتورطهم في تنفيذ الهجوم.

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