ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور

السبت 16/مارس/2019 - 12:10 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم - عدسة : عمرو سيد
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبى يأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجارى الأول لمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس إيجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية والتي تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة مع ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزير إن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبى وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين بهدف انشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة فضلًا عن مزايا الاتفاقات التجارية التى يرتبط بها الطرفان فى المحيط الإقليمى والقارى.

ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية وافقت مؤخرًا على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرى في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.

وفى هذا الصدد لفت نصار إلى حرص مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الأوروبى الافريقى خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والتي تمثل عامل جذب كبيرا للعديد من الشركات الأوروبية للتواجد في هذا السوق الواعد.

وأضاف أن هناك توافقا كبيرا بين رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء وبين أهداف ورؤى الجانب الأوروبى وبصفة خاصة في مجالات تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة والشباب بصفة عامة.
عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور
عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور
عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور
عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي: قادرون على التأهل أمام الساورة رغم صعوبة المباراة

كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا مائل للدفء على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

مغامرة زيدان الثانية والقميص القنبلة يتصدران اهتمامات الصحف الإسبانية

معانا ريال معانا ريال .. قصة أشهر أغنية مسروقة من فيلم أوكراني

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

بعد مذبحة المسجدين في نيوزيلندا.. هجوم إرهابي جديد على مسجد ببريطانيا.. فيديو

بعد مذبحة المسجدين.. إغلاق مستشفى في نيوزيلندا عقب تهديدات بعمل إرهابي

أستراليا تمنع دخول كاتب بريطاني مشهور بعد تصريحاته المسيئة ضد الإسلام

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

مارسا الجنس معها 6 أشهر وقتلاها.. اعترافات مثيرة للعسكري وأناكوندا بعد تخلصهما من فرح

قائمة محظورات.. تجنبها عند تنظيف أي جهاز كهربائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيوزيلنديون يصرخون: لا للإرهاب.. ولا لجرائم الكراهية.. صور

أمل كلونى تتألق بجمبسوت كحلي.. تعرف على تكلفته

أمطار غزيرة بالدقهلية وتوقف حركة الصيد بالمنزلة ..صور

عاش هنا يوثق محطات علامة الفن التشكيلي.. أحمد صبري من رسام للحشرات لجائزة الشرف بباريس

محمية جبل كامل بشرق العوينات.. فوهة بركانية تستخدم فى صناعة الأحجار الكريمة

فيديو

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر وتحسن فى درجات الحرارة غدًا
تأبين ضحايا الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.. فيديو
وزيرة الثقافة تكشف أسرار عن حياتها الشخصية وعلاقتها بالسوشيال ميديا
لميس سلامة تكشف حقيقة رسائل مؤسس فيس بوك للمستخدمين
أحمد حجاج: أكثر من 10 آلاف طالب أفريقي يدرسون بالجامعات المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟