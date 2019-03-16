عمرو نصار: نسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا لزيادة الاستثمار ..صور

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الاوروبى يأتى على رأس أولويات خطة الوزارة لتنمية التجارة الخارجية لمصر خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجارى الأول لمصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين بما ينعكس إيجابًا على زيادة ونمو معدلات الاستثمارات والتبادل التجاري.





وأوضح الوزير أن القاهرة ستستضيف خلال المرحلة القريبة المقبلة اجتماعات لجنة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة المصرية الأوروبية والتي تأتى كأحد مخرجات اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لبحث تنمية التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والخدمات.





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة مع ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والتي تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبى.





وقال الوزير إن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبى وتنمية أطر الشراكة بين القطاع الخاص في الجانبين بهدف انشاء مشروعات مشتركة للاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة فضلًا عن مزايا الاتفاقات التجارية التى يرتبط بها الطرفان فى المحيط الإقليمى والقارى.





ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية وافقت مؤخرًا على منح الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار الجديد لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشركات المتواجدة داخل السوق المصرى في ضخ استثمارات جديدة من خلال إقامة توسعات لمشروعاتهم الحالية، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية المستثمرة في مصر.





وفى هذا الصدد لفت نصار إلى حرص مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى التعاون الأوروبى الافريقى خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والتي تمثل عامل جذب كبيرا للعديد من الشركات الأوروبية للتواجد في هذا السوق الواعد.



