ضاحي_خلفان_يمثلني يجتاح الإمارات

شن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي المثير للجدل، هجومًا عنيفًا على الداعية الإماراتي المجنس وسيم يوسف، معلنًا تبرئته هو والإماراتيين منه، بعد تطاوله على "صحيح البخاري" والطعن فيه.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ضاحي_خلفان_يمثلني وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى السوشيال ميديا بدوله الامارات.



بطل والله بطل

الله يحفظك يا بوفارس

#ضاحي_خلفان_يمثلني

#ضاحي_خلفان



#ضاحي_خلفان_يمثلني ويمثل كل مسلم غيور على دينه وسنة نبيه .



#ضاحي_خلفان_يمثلني

نعم يمثلنا ويمثل كل مسلم غيور على دين

الإسلام ومحاربة كل متطرف يحاول التشكيك

في العلماء ..



الله يجزاك خير وبيض الله وجهك #ضاحي_خلفان_يمثلني



#ضاحي_خلفان_يمثلني وكلنا فخر بابن البلد



الله يحفظك يا بو فارس #ضاحي_خلفان_يمثلني



شكرا سعاده الفريق بيض الله ويهك و رفع قدرك #ضاحي_خلفان_يمثلني



ونعم الرجل نسال الله ان يرفع قدره ويعظم مكانته ويحفظه #ضاحي_خلفان_يمثلني