مايا مرسى تشارك في المنتدى رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أقيم على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين تحت عنوان "عدالة النوع الاجتماعي والقانون، تقييم القوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في الدول العربية".



ناقش المنتدى الذي نظمه البرنامج واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نتائج دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي شملت 18 دولة عربية، وتطرقت إلى القوانين الأساسية ومواطن التمييز التي لا زالت موجودة في هذه القوانين والمجالات التي تم تحقيق المساواة فيها، وشددت الدراسة على أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون كفالة المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة.



ووصفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الفعالية بأنها محورية فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة في إطار التشريعات والقوانين، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يناقش قانونا موحدا يجرم أنواعا مختلفة من العنف ضد المرأة.



وتطرقت الدكتورة مرسي إلى أهمية وجود الرجال والنساء ممن يؤمنون بقضايا المرأة في البرلمانات. وأشارت إلى دور بلادها في إطلاق مبادرات تهم النساء مثل إعلان عام 2017 عاما للمرأة وعام 2018 عاما لذوي الإعاقة.



تحدثت في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كل من سيما بحوث سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، إضافة إلى الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.



كما شارك الوفد المصرى فى الحدث الجانبى الذي نظمته دولة نيبال على هامش اجتماعات الدورة 63 للجنة وضع المرأة فى نيويورك والذى عقد تحت عنوان "تمكين المرأة وريادة الأعمال".



وتضمن الحدث استعراض لتجربة نيبال فى تمكين المرأة الريفية من خلال رفع الوعى وإدماجها فى سوق العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذا تشجيع المراة على المشاركة السياسية حتى وصلت الى 300 مقعد فى المجالس المحلية بالإضافة إلى استعراض تجربة احدى الفتيات من نيبال وتعيش فى نيويورك التى بدأت بمشروع صغير لصناعة الحلى حتى وصلت إلى إنشاء خط انتاج مشهور للحلى والاكسسوارات فى نيويورك.



واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الحماية الاجتماعية للمرأة تعنى وصولها الى كافة الخدمات وأن تتاح لها جميع فرص التمكين.