بعد 10 أعوام.. حقوق القاهرة تفوز بالدرع العام بمهرجان الأسر الطلابية

اختتمت جامعة القاهرة فعاليات مهرجان الأسر الطلابية، الذي استمر لمدة 3 أيام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة في تنافس بين طلاب كليات جامعة القاهرة لإحراز المراكز الأولى في المسابقات المختلفة.





وشهد إعلان النتائج اكتساح كلية الحقوق بأكثر من نصف جوائز الجامعة لفوز طلابها بالمراكز الأولى في أغلب المسابقات.





وأوضح طارق نصيح رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة لـ"صدى البلد" أن الكلية فازت لأول مرة منذ 10 سنوات بالدرع العام لمهرجان الأسر الطلابية؛ حيث فازت بالمركز الأول في كل من الفني والعلمي والاجتماعي والمعرض والطالبة المثالية وغناء فردي طالبات والكورال والسلة.





وتابع نصيح أن الكلية، أحرزت المركز الثاني في المسابقه الرياضية والاسكتش الكوميدي والمركز الثالث في كل من الغناء الفردي للطلبة والبنج.





وأشار نصيح، إلى أن النجاح الفريد هذا العام ثمار التعاون مع محمد عمارة نائب رئيس الاتحاد، وسارة محمد أمين لجنة الأسر، في اختيار أفضل المواهب للمشاركة بالمهرجان؛ مؤكدا أن اختيار المواهب كان يعتمد على الشفافية وبعيدا عن الصداقة ما أدى إلى فوز الكلية بالدرع العام.





وأشاد طارق بدعم الكلية لهم خلال فترة المهرجان ممثلة في الدكتور صبري السنوسي عميد الكلية والدكتور عبد الهادي العوضي وكيل الكلية والدكتور محمد عبد العظيم الدكماوي منسق عام الأنشطة بالكلية وسماحة البنداري مشرف النشاط برعاية الشباب.





قال رئيس جامعة القاهرة: إن مهرجان الأسر الطلابية لهذا العام يُعد الأفضل بفعالياته علي مدار الـ20 عامًا الماضية، مضيفًا أن هذا الجيل من الشباب يتمتع بمميزات كبيرة ولديه القدرة على الحوار وبناء الذات، ويحتاج فقط أن نستمع له ونقترب منه ونفتح له مسارات العمل والإبداع، وهو ما تسعى إليه جامعة القاهرة.





وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمي قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق بإتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم، مما يؤدي إلي تعميق الانتماء للوطن.





وأوضح الخشت، أن من بين شواهد مميزات هذا الجيل من شباب جامعة القاهرة، هو العدد الكبير من المسابقات المحلية والدولية التي يفوز بها الطلاب في مجالات مختلفة، لافتًا إلي أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع، لافتًا إلى أن مصر تحتاج جهود هذا الجيل وتحتاج أن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتي نستطيع تغيير مصر للأفضل، قائلًا: "لابد من تغيير أنفسنا وتنمية قدراتنا على الحوار والمناقشة وتحسين مهارات الذات وبيئة العمل".



