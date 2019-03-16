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فن

سارة نخلة: أنا عدوة ياسمين صبري في مسلسل حكايتي

السبت 16/مارس/2019 - 11:58 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
نورا نبيل
أكدت الفنانة السورية سارة نخلة انشغالها في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها في مسلسل "حكايتي" الذي تخوض من خلاله سباق الدراما في موسم رمضان المقبل، وتتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير ونخبة كبيرة من الفنانين.

وأوضحت سارة نخلة، في تصريح لـ"صدى البلد" أنها تجسد في العمل دور فتاة يغلب عليها طابع الشر، مضيفة: "أجسد دور فتاة تكره ياسمين صبري وتحاول مضايقتها طوال الوقت" .

وقالت: "كواليس العمل أكثر من رائعة وعلاقتي بجميع الفنانين جيدة وأنا سعيدة أنني أشارك في هذا العمل ومتفائلة به" .

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل نصيبي وقسمتك هو آخر عمل درامي شاركت سارة نخلة في بطولته.

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